Langfassung: "Wien heute"-Interview- mit WK-Präsidentin Margarete Kriz-ZwittkovitsJetzt kostenlos streamen
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Folge 73: Langfassung: "Wien heute"-Interview- mit WK-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits
11 Min.Folge vom 11.08.2026
Nach dem Rücktritt von Walter Ruck steht mit Margarete Kriz-Zwittkovits erstmals eine Frau an der Spitze der Wirtschaftskammer (WK) Wien. Im ORF-Wien-Interview kündigt sie einen neuen Führungsstil an, die Pflichtmitgliedschaft soll aber bleiben. Sendungshinweis: Wien heute am 11.08.2026 um 19.00 Uhr in ORF 2 und im Stream
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