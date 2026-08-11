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Langfassung: "Wien heute"-Interview- mit WK-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits

ORF2Staffel 1Folge 73vom 11.08.2026
Langfassung: "Wien heute"-Interview- mit WK-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits

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Folge 73: Langfassung: "Wien heute"-Interview- mit WK-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits

11 Min.Folge vom 11.08.2026

Nach dem Rücktritt von Walter Ruck steht mit Margarete Kriz-Zwittkovits erstmals eine Frau an der Spitze der Wirtschaftskammer (WK) Wien. Im ORF-Wien-Interview kündigt sie einen neuen Führungsstil an, die Pflichtmitgliedschaft soll aber bleiben. Sendungshinweis: Wien heute am 11.08.2026 um 19.00 Uhr in ORF 2 und im Stream

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