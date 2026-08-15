"Wien heute"-Langfassung: Oberbrandrat Christian Feiler von der Berufsfeuerwehr WienJetzt kostenlos streamen
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Folge 75: "Wien heute"-Langfassung: Oberbrandrat Christian Feiler von der Berufsfeuerwehr Wien
14 Min.Folge vom 15.08.2026
Oberbrandrat Christian Feiler von der Berufsfeuerwehr Wien sprach über die Trockenheit und die damit erhöhte Waldbrandgefahr in Wien, die er derzeit als "erheblich" einschätzt. Außerdem erläuterte er die unterschiedlichen Herausforderungen und Einsatzgebiete der Einsatzkräfte. Sendungshinweis: "Wien heute" vom 15.08.2026 um 19:00 Uhr auf ORF 2.
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