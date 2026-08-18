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ZIB 2-Interviews
Folge 76: Langfassung: Julia Herr im "ZIB 2"-Interview
13 Min.Folge vom 18.08.2026
Julia Herr, stellvertretende Bundesparteivorsitzende und Umwelt- und Klimasprecherin der SPÖ, fordert bei den Dürrehilfen eine Gegenfinanzierung, treffsichere Maßnahmen und Unterstützung für Versicherte. Gleichzeitig müsse man laut Herr neben den akuten Hilfen auch die Ursachen bekämpfen: "Man kann nicht immer nur den Waldbrand löschen, man muss sich auch die Brandursache anschauen." Auch ein ambitioniertes Klimagesetz sei überfällig. Sendungshinweis: ZIB 2 am 18.08.2026 um 22.00 Uhr in ORF 2 und im Stream.
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