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ZIB 2-Interviews

Langfassung des ZIB-2-Interviews mit Volksanwalt Achitz

ORF2Staffel 1Folge 79vom 20.08.2026
Langfassung des ZIB-2-Interviews mit Volksanwalt Achitz

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Folge 79: Langfassung des ZIB-2-Interviews mit Volksanwalt Achitz

8 Min.Folge vom 20.08.2026

Volksanwalt Bernhard Achitz erklärt die Unterschiede in den Erwachsenenvertretungen der Bundesländer. Er appelliert an die Länder, Hilfsangebote für Bedürftige anzubieten und auch bekannt zu machen. Das würde Erwachsenenvertretungen oft überflüssig machen. Im Fall von minderjährigen Straftätern sieht er die von Innenminister Karner (ÖVP) angedachten Auszeit-Wohngemeinschaften kritisch. Sendungshinweis: ZIB 2 am 20.08.2026 um 22.00 Uhr in ORF 2 und im Stream

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