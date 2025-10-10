ZIB 7:00 vom 10.10.2025 - 10.10.2025Jetzt kostenlos streamen
10 Min.Folge vom 10.10.2025
Nahost: Erste Phase des Friedensplans gestartet | Van der Bellen setzt Baltikum-Reise in Estland fort | Arnautovic neuer Torschützenkönig | Innsbrucker Forschende entdecken seltenes Insekt | "Tron 3“ kehrt ins Kino zurück | Wetter
