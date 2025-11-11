Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 7:00 vom 11.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 530vom 11.11.2025
Folge 530: ZIB 7:00 vom 11.11.2025

9 Min.Folge vom 11.11.2025

Syrischer Übergangspräsident von Trump empfangen | US-Senat stimmt für Ende des Rekord-"Shutdowns" | Berichte über höheres Budget-Defizit | Umstrittenes Symposium im Parlament: Rosenkranz weist Kritik zurück | ÖFB-Team: Vorbereitungen auf Spiel gegen Zypern | Delfin im Canale Grande in Venedig | Wetter

