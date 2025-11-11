ZIB 7:00 vom 11.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 530: ZIB 7:00 vom 11.11.2025
Syrischer Übergangspräsident von Trump empfangen | US-Senat stimmt für Ende des Rekord-"Shutdowns" | Berichte über höheres Budget-Defizit | Umstrittenes Symposium im Parlament: Rosenkranz weist Kritik zurück | ÖFB-Team: Vorbereitungen auf Spiel gegen Zypern | Delfin im Canale Grande in Venedig | Wetter
