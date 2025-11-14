ZIB 7:00 vom 14.11.2025Jetzt kostenlos streamen
10 Min.Folge vom 14.11.2025
Mahrers Rücktritt löst Debatten über WKO-Reformen aus | Porträt: Harald Mahrer und sein politischer Werdegang | Landeshauptleute diskutieren Länder-Verschuldung | Erneut massive russische Angriffe auf Kiew | Romano Schmid rechtzeitig fit für WM-Quali | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
