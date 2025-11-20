ZIB 7:00 vom 20.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 7:00
Folge 538: ZIB 7:00 vom 20.11.2025
9 Min.Folge vom 20.11.2025
Geheimer Friedensplan für die Ukraine | Hattmansdorfer verteidigt Abgabenregelung | Erste Sitzung des U-Ausschusses zu Pilnacek | SOS-Kinderdorf wählt neuen Aufsichtsrat | Asylverfahren außerhalb Europas gefordert | Debatte über Fast-Food-Abgabe in Frankreich | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 7:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2