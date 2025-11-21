Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 7:00

ZIB 7:00 vom 21.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 539vom 21.11.2025
ZIB 7:00 vom 21.11.2025

ZIB 7:00 vom 21.11.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB 7:00

Folge 539: ZIB 7:00 vom 21.11.2025

9 Min.Folge vom 21.11.2025

US-Friedensplan: Selenskyj will über "Schlüsselpunkte" verhandeln | Fortschritte vor Finale bei COP30 | SOS-Kinderdorf: Santner will lückenlose Aufklärung | Immer mehr Menschen über 65 Jahre | "Wicked": Zweiter Teil der Musical-Verfilmung im Kino | Wetter | Vorschau: "Gunten Morgen Österreich"

ZIB 7:00
ORF2
ZIB 7:00

ZIB 7:00

