Folge 542: ZIB 7:00 vom 26.11.2025
Bundeskanzler Stocker zurück auf politischer Bühne | Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen wird vorgestellt | Budgetexpertin: "Steuererhöhungen nicht das Mittel der ersten Wahl" | Ukraine-Friedensplan: US-Verhandler reisen nach Russland und die Ukraine | EU-Parlament stimmt über Waldschutzverordnung ab | Weniger Unterstützung für Kampf gegen HIV | Wetter
