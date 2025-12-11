Zum Inhalt springenBarrierefrei
Venezuela: "Dreister Raubüberfall" der USA auf Tanker | Maria Machado nahm Friedensnobelpreis entgegen | Kopftuchverbot für Mädchen vor Beschluss | Vierte Runde: Sozialwirtschaft ringt um KV | Bericht: Kronjuwelen-Diebe im Louvre knapp entwischt | UN: 123 Milliarden Euro durch Extremwetter | Wetter | Vorschau: !Guten Morgen Österreich"

