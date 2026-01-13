ZIB 7:00 vom 13.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 565: ZIB 7:00 vom 13.01.2026
Extreme Kälte gefolgt von Glatteisgefahr | Regierungsklausur vor Start | USA kündigt Maßnahmen gegen Irans Regierung an | Berufungsprozess um Marine Le Pen beginnt | ÖSV-Athletinnen vor Heimrennen in Flachau | Auslosung legt ESC-Halbfinale fest | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
