Folge 572: ZIB 7:00... vom 21.01.2026
Trump zeigt sich vor Davos-Reise versöhnlich | Weltwirtschaftsforum erwartet Trumps Ankunft | Mercosur-Abkommen: EuGH-Prüfung steht zur Debatte | Nationalratssitzung vor Start | Le Pen kämpft vor Gericht um politische Zukunft | Zug entgleist nahe Barcelona nach Starkregen | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
