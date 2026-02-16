Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 7:00 vom 16.02.2026

ORF2Staffel 2026Folge 590vom 16.02.2026
9 Min.Folge vom 16.02.2026

Rubio besucht Orbán mitten im Wahlkampf | Tschechien: Landesweite Proteste für Präsident Pavel | ÖGK-Chef verteidigt Kassenarztstellen-Aufteilung | Lehrergewerkschafter vermisst die Aufholjagd in der Bildung | Regenwald-Abholzung in Brasilien massiv zurückgegangen | Wiener Derby erneut eskaliert | Alpen: Zweithöchste Lawinenwarnstufe in Kraft gesetzt | Wetter

