Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 7:00

ZIB 7:00 vom 19.02.2026

ORF2Staffel 2026Folge 593vom 19.02.2026
ZIB 7:00 vom 19.02.2026

ZIB 7:00 vom 19.02.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 7:00

Folge 593: ZIB 7:00 vom 19.02.2026

9 Min.Folge vom 19.02.2026

Politischer Schlagabtausch am Aschermittwoch | Prozess nach tödlicher Glockner-Tour startet | Erste Sitzung von Trumps "Friedensrat“ | Prozess um Suchtvorwürfe gegen Social-Media | Austria scheitert knapp am Europacup-Halbfinale | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 7:00
ORF2
ZIB 7:00

ZIB 7:00

Alle 1 Staffeln und Folgen