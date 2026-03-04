ZIB 7:00 vom 04.03.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 7:00
Folge 602: ZIB 7:00 vom 04.03.2026
13 Min.Folge vom 04.03.2026
Signation | Begrüßung | Iran unter Druck: 2.000 Ziele attackiert | Huemer: "Teheran zur Geisterstadt geworden" | Merz bei Trump: Einigkeit im Iran-Konflikt | Rückholaktion aus Krisenregion läuft | Ein Jahr Dreierkoalition: Lob von der Regierung | Paschinger: "Koalition demonstriert Einheit" | Van der Bellen lädt Frauen vor Weltfrauentag ein | 72.000 Schüler beim Dok1-Handyexperiment | Wetter
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