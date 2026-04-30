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ZIB 7:00 vom 30.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 642vom 30.04.2026
ZIB 7:00 vom 30.04.2026

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Folge 642: ZIB 7:00 vom 30.04.2026

9 Min.Folge vom 30.04.2026

Countdown für Spritpreisbremse | Pressefreiheit: Österreich verbessert sich um drei Plätze | USA überlegen Streitkräfte in Deutschland einzuschränken | Positive Stimmung bei Fidans Besuch in Österreich | Champions-League: Gleichstand bei Atletico Madrid und Arsenal | Wetter | Vorschau: Guten Morgen Österreich

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