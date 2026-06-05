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ZIB 7:00 vom 05.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 664vom 05.06.2026
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Folge 664: ZIB 7:00 vom 05.06.2026

10 Min.Folge vom 05.06.2026

Waffenruhe im Nahen Osten wieder ignoriert | Selenskyj bietet Putin persönliches Treffen an | Humpelstetter: Montenegro will 2028 in die EU | Annäherungsverbot: Jedes sechste missachtet | WM-Quali: ÖFB-Damen treten gegen Slowenien an | "A Deep Breath Out".:Filiah stellt neues Album vor | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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