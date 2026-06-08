ZIB 7:00 vom 08.06.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 7:00
Folge 665: ZIB 7:00 vom 08.06.2026
9 Min.Folge vom 08.06.2026
Iran und Israel: Angriffe und Gegenangriffe | Budgetplanung vor Abschluss | Neues Modell ersetzt Bildungskarenz | Prozessauftakt gegen mögliche Assad-Funktionäre | Debütroman von Martin Piekar erschienen | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 7:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2