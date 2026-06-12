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ZIB 7:00 vom 12.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 669vom 12.06.2026
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Folge 669: ZIB 7:00 vom 12.06.2026

10 Min.Folge vom 12.06.2026

Clemens Pig wird neuer ORF-Chef | Trump verkündet wiederholt baldigen Iran-Deal | Asyl- und Migrationspakt der EU in Kraft | Chemische Industrie: Neuer Kollektivvertrag für 50.000 Beschäftigte | SpaceX beschert USA größten Börsengang | Fulminante Eröffnungsshow der Fußball-WM | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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