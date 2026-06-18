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ZIB 7:00
Folge 673: ZIB 7:00 vom 18.06.2026
10 Min.Folge vom 18.06.2026
USA und der Iran haben Abkommen unterschrieben | Perterer (ORF): EU sucht Druckmittel gegen China | Pilnacek-U-Ausschuss: Polizeiarbeit am Prüfstand | Spanien: Zapatero droht Prozess | WM: DR Kongo stemmt sich gegen Portugal | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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