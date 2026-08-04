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ZIB 7:00
Folge 706: ZIB 7:00 vom 04.08.2026
9 Min.Folge vom 04.08.2026
Unklarheit um angebliche Iran-US-Gespräche | Maier: Spaniens Innenminister wird Solidarität verlangen | AMS-Chef Kopf über höheres Pensionsantrittsalter | Social Media verschlechtert Schulleistungen | Unfälle am Berg verdoppelt | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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