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ZIB 7:00 vom 04.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 706vom 04.08.2026
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Folge 706: ZIB 7:00 vom 04.08.2026

9 Min.Folge vom 04.08.2026

Unklarheit um angebliche Iran-US-Gespräche | Maier: Spaniens Innenminister wird Solidarität verlangen | AMS-Chef Kopf über höheres Pensionsantrittsalter | Social Media verschlechtert Schulleistungen | Unfälle am Berg verdoppelt | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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