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ZIB 7:00 vom 05.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 707vom 05.08.2026
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Folge 707: ZIB 7:00 vom 05.08.2026

10 Min.Folge vom 05.08.2026

Einbau von Klimaanlagen soll vereinfacht werden | Kiew: 14 Tote nach russischen Angriffen | USA: Straße von Hormus bald wieder geöffnet | Experte: EU ist durch Marokko erpressbar | Ungleiches Duell: Fener-Batsche Istanbul gegen Sturm Graz | "Il viaggio a Reims": Komödie bei Salzburger Festspielen | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich

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