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ZIB 7:00 vom 06.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 708vom 06.08.2026
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Folge 708: ZIB 7:00 vom 06.08.2026

9 Min.Folge vom 06.08.2026

Hitzewelle bringt Landwirtschaft und Feuerwehren an Grenzen | Europa kämpft mit den Folgen der Hitze | Sprengstoff-Drohne nahe ukrainischem Flugzeug in Leipzig | Iran und Oman einigen sich auf Schifffahrtsroute | Sturm verliert bei Fenerbahce 0:2 | Feimer widmet sich der Mutter-Tochter-Beziehung | Wetter

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