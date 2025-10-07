Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 8:00 vom 07.10.2025

ORF2Staffel 2025Folge 498vom 07.10.2025
Folge 498: ZIB 8:00 vom 07.10.2025

11 Min.Folge vom 07.10.2025

Start für Prozess gegen ÖVP-Klubobmann Wöginger | Staatsbürgerschaft von Marschalek könnte aberkannt werden | Österreich will Oligarchengeld für Raiffeisen verwenden | Nächste Gesprächsrunde zu Gaza-Friedensplan | Fall Pelicot: Mutmaßlicher Vergewaltiger beruft | Künstlerin Guan Xiao hat Skulpturen für Wien entworfen | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

