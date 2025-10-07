ZIB 8:00 vom 07.10.2025 - 07.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 498: ZIB 8:00 vom 07.10.2025 - 07.10.2025
11 Min.Folge vom 07.10.2025
Start für Prozess gegen ÖVP-Klubobmann Wöginger | Staatsbürgerschaft von Marschalek könnte aberkannt werden | Österreich will Oligarchengeld für Raiffeisen verwenden | Nächste Gesprächsrunde zu Gaza-Friedensplan | Fall Pelicot: Mutmaßlicher Vergewaltiger beruft | Künstlerin Guan Xiao hat Skulpturen für Wien entworfen | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
ZIB 8:00
