ZIB 8:00 vom 22.10.2025 - 22.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 509: ZIB 8:00 vom 22.10.2025 - 22.10.2025
9 Min.Folge vom 22.10.2025
Schwerarbeitspension für Pflegekräfte beschlossen | Gemeinden sparen durch Zusammenarbeit | Neue russische Angriffe auf Kiew | Westbalkan-Gipfel in London | Osteoporose wird oft zu spät erkannt | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 8:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0