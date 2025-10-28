ZIB 8:00 vom 28.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 513: ZIB 8:00 vom 28.10.2025
9 Min.Folge vom 28.10.2025
Zweiter Fall nach Tod von Patientin ohne Intensivplatz | Trump in Japan: Neues Abkommen über „Seltene Erden“ | Shutdown in den USA dauert an | Immer mehr Menschen spenden per Testament | ÖFB-Frauen kämpfen um Verbleib in Liga A | Wetter | Teaser "Guten Morgen Österreich"
