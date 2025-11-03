Aktuellste ZIB 8:00 vom 03.11.2025 - 03.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Erhöhte Vogelgrippe-Gefahr in Österreich | Anschlag in Berlin vereitelt | Außenminister beraten in Istanbul über Gaza-Plan | Tote und Vermisste nach Erdrutschen in Kenia | USA legen Zusatz-Zölle auf Eis | Shein eröffnet ersten Shop in Frankreich | Wetter | Teaser "Guten Morgen Österreich"
