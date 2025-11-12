ZIB 8:00 vom 12.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 524: ZIB 8:00 vom 12.11.2025
9 Min.Folge vom 12.11.2025
Länderdefizit fällt höher aus als erwartet | Österreichweites Messertrageverbot verzögert sich | Alternative Antriebe bei Neuwagen liegen im Trend | Klima-Risiko-Index: Extremwetter weltweit nimmt zu | US-Streitkräfte in der Karibik sorgen für Spannungen | US-Botschafter Fisher in Wien angekommen | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 8:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2