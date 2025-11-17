Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 8:00

ZIB 8:00 vom 17.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 527vom 17.11.2025
ZIB 8:00 vom 17.11.2025

ZIB 8:00 vom 17.11.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB 8:00

Folge 527: ZIB 8:00 vom 17.11.2025

9 Min.Folge vom 17.11.2025

Klimakonferenz: Forderungen für Abgabe auf Luxusflüge | "Epstein-Files": US-Präsident Trump für Aktenfreigabe | Ukraine: Selenskyj wirbt um militärische Unterstützung | EU-Minister beraten über Ukraine-Hilfe und Budget | "Plan Z" soll Bildungssystem reformieren | Konzert für einst Vertriebene bringt Abwechslung | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 8:00
ORF2
ZIB 8:00

ZIB 8:00

Alle 1 Staffeln und Folgen