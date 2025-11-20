ZIB 8:00 vom 20.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 530: ZIB 8:00 vom 20.11.2025
10 Min.Folge vom 20.11.2025
Geheimer Friedensplan für die Ukraine | Kämpfe im Gazastreifen | Hattmansdorfer verteidigt Abgabenregelung | Asylverfahren außerhalb Europas gefordert | Spanien: Nur wenig Information über Franco-Diktatur | "Auszeit" - neue Konzertreihe im Wiener Musikverein | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 8:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2