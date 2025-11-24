ZIB 8:00 vom 24.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 532: ZIB 8:00 vom 24.11.2025
9 Min.Folge vom 24.11.2025
Ukraine: Verhandlungen kommen voran | Huemer (ORF): "EU wirkt untätig bezüglich Afrika" | Überschwemmungen und Erdrutsche in Südostasien | Teuerung und Budget Thema in "Das Gespräch" | Cemile Sahin erhält Erich-Fried-Preis | So kommt man ESC-Tickets | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
