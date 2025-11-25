ZIB 8:00 vom 25.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 533: ZIB 8:00 vom 25.11.2025
Ukraine: Russland lehnt europäischen Gegenvorschlag ab | Deutschland: Neues Wirtschaftswachstum bleibt aus | Handels-KV: Gehaltsplus von 2,55 Prozent beschlossen | Kanzler Stocker kehrt nach Rückenoperation zurück | Nathalie Benko klagt gegen Medien wegen Berichterstattung | U17-Nationalteam steht im WM-Finale | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
