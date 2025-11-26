Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 8:00 vom 26.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 534vom 26.11.2025
Folge vom 26.11.2025

Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen wird vorgestellt | Bundeskanzler Stocker zurück auf politischer Bühne | Flughafen Wien: Dritte Piste wird nicht gebaut | Ukraine-Friedensplan: US-Delegierte entsandt | EU-Parlament stimmt über Waldschutzverordnung ab | Weniger Unterstützung für Kampf gegen HIV | Wetter

ORF2
