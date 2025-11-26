ZIB 8:00 vom 26.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 534: ZIB 8:00 vom 26.11.2025
9 Min.Folge vom 26.11.2025
Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen wird vorgestellt | Bundeskanzler Stocker zurück auf politischer Bühne | Flughafen Wien: Dritte Piste wird nicht gebaut | Ukraine-Friedensplan: US-Delegierte entsandt | EU-Parlament stimmt über Waldschutzverordnung ab | Weniger Unterstützung für Kampf gegen HIV | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 8:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2