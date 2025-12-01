ZIB 8:00 vom 01.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 537: ZIB 8:00 vom 01.12.2025
9 Min.Folge vom 01.12.2025
Ukraine-Friedensplan: Fortschritte vermeldet | Debatte über Frieden in der Ukraine | Großer Felssturz in Brienz ausgeblieben | WHO warnt vor globalem Anstieg der Masern | F1-Titelentscheidung vertagt | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 8:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2