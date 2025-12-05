Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 8:00 vom 05.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 541vom 05.12.2025
10 Min.Folge vom 05.12.2025

Erste Absagen: Israel darf beim Song Contest teilnehmen | Energiekosten: Entlastung über teilstaatliche Unternehmen | Trump verschärft Vorgehen gegen kritische Medien | Ehrenamtliche zunehmend Angriffen ausgesetzt | Nobelpreisträgerin Tokarczuk zu Gast in Österreich | Wetter

