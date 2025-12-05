ZIB 8:00 vom 05.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 541: ZIB 8:00 vom 05.12.2025
Erste Absagen: Israel darf beim Song Contest teilnehmen | Energiekosten: Entlastung über teilstaatliche Unternehmen | Trump verschärft Vorgehen gegen kritische Medien | Ehrenamtliche zunehmend Angriffen ausgesetzt | Nobelpreisträgerin Tokarczuk zu Gast in Österreich | Wetter
