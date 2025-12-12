Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 8:00

ZIB 8:00 vom 12.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 545vom 12.12.2025
ZIB 8:00 vom 12.12.2025

ZIB 8:00 vom 12.12.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB 8:00

Folge 545: ZIB 8:00 vom 12.12.2025

9 Min.Folge vom 12.12.2025

Neues Elektrizitätswirtschaftsgesetz beschlossen | Neue Details zu Friedensplänen für die Ukraine | Streik bringt Italiens Verkehr erneut ins Stocken | Australien: Erstes Unternehmen klagt gegen Social-Media-Verbot | Österreichs Klubs erleben schwarzen Europacup-Abend | USA: Evakuierungen wegen Überflutungen | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 8:00
ORF2
ZIB 8:00

ZIB 8:00

Alle 1 Staffeln und Folgen