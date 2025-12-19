ZIB 8:00 vom 19.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 550: ZIB 8:00 vom 19.12.2025
Folge vom 19.12.2025
EU: 90 Milliarden Euro-Kredit für Ukraine | Mercorsur-Abkommen auf Jänner verschoben | Gaskosten steigen 2026 deutlich | Shein droht Sperre in Frankreich | Australien: Hunderte Menschen gedenken Terroropfern | Kino: SpongeBob trifft Fliegenden Holländer | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
