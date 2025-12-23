Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 8:00

ZIB 8:00 vom 23.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 552vom 23.12.2025
ZIB 8:00 vom 23.12.2025

ZIB 8:00 vom 23.12.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB 8:00

Folge 552: ZIB 8:00 vom 23.12.2025

9 Min.Folge vom 23.12.2025

Trump fordert Rücktritt von Maduro | Koalition in Österreich vor Weihnachten unter Spannung | Zahl der Verkehrstoten deutlich gestiegen | Ski-Weltcup: Österreich zieht erste positive Bilanz | Jubiläumsband: "Mord im Planetarium" | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 8:00
ORF2
ZIB 8:00

ZIB 8:00

Alle 1 Staffeln und Folgen