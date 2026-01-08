Zum Inhalt springenBarrierefrei
USA: Polizist erschießt Frau bei Einsatz | Venezuela: Trump will Gewinne aus Ölhandel kontrollieren | Letztes Ankunftszentrum für Ukrainer gesperrt | Italien trauert um Opfer von Crans-Montana | Neujahrskonzert der steirischen Nachwuchsbläser | Wetter | Vorschau: " Guten Morgen Österreich"

