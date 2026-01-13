Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2026Folge 557vom 13.01.2026
9 Min.Folge vom 13.01.2026

Extreme Kälte gefolgt von Glatteisgefahr | Regierung startet Klausur | Iran: Über 600 Todesopfer bei Protesten | Neue „Geräte-Retter-Prämie“ eingeführt | Einsatz um Großbrand in Mehrparteienhaus in Krems | Verkaufsstart der ESC-Tickets | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"

