ZIB 8:00 vom 14.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 558: ZIB 8:00 vom 14.01.2026
10 Min.Folge vom 14.01.2026
KTM baut 500 Stellen ab | Klausur: Regierung schnürt Maßnahmenpaket | Pilnacek U-Ausschuss startet mit Lokalaugenschein | Ukraine: Lage verschärft sich | London: Kriminalität auf Allzeittief | Shiffrin gewinnt Slalom in Flachau | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 8:00
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2