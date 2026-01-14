Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 8:00

ZIB 8:00 vom 14.01.2026

Staffel 2026Folge 558vom 14.01.2026
ZIB 8:00 vom 14.01.2026

Folge 558: ZIB 8:00 vom 14.01.2026

10 Min.Folge vom 14.01.2026

KTM baut 500 Stellen ab | Klausur: Regierung schnürt Maßnahmenpaket | Pilnacek U-Ausschuss startet mit Lokalaugenschein | Ukraine: Lage verschärft sich | London: Kriminalität auf Allzeittief | Shiffrin gewinnt Slalom in Flachau | Wetter

ORF2
