ZIB 8:00 vom 19.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 562vom 19.01.2026
9 Min.Folge vom 19.01.2026

Fast 40 Tote nach Zugsunglück in Spanien | Zoll-Drohungen: EU sucht gemeinsame Antwort | Davos: Anti-Trump-Demos vor Weltwirtschaftsforum | Will: Senkung "eins zu eins" weitergeben | Elf Angeklagte beim Wienwert-Prozess | Mahler-Comics aus Tagebüchern von Hesse und Co | Wetter

ORF2
