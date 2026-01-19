ZIB 8:00 vom 19.01.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 562: ZIB 8:00 vom 19.01.2026
Folge vom 19.01.2026
Fast 40 Tote nach Zugsunglück in Spanien | Zoll-Drohungen: EU sucht gemeinsame Antwort | Davos: Anti-Trump-Demos vor Weltwirtschaftsforum | Will: Senkung "eins zu eins" weitergeben | Elf Angeklagte beim Wienwert-Prozess | Mahler-Comics aus Tagebüchern von Hesse und Co | Wetter
ZIB 8:00
Copyrights:© ORF 2