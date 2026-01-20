Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 8:00

ZIB 8:00 vom 20.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 563vom 20.01.2026
ZIB 8:00 vom 20.01.2026

ZIB 8:00 vom 20.01.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 8:00

Folge 563: ZIB 8:00 vom 20.01.2026

8 Min.Folge vom 20.01.2026

Wehrdienst könnte verlängert werden | Weltwirtschaftsgipfel im Zeichen von Trump | Große Trauer in Spanien nach dem Zugsunglück | Mordalarm in Linz | London: Prominente sagen gegen "Daily Mail" aus | RTL-Kristallkugel für Scheib in Reichweite | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 8:00
ORF2
ZIB 8:00

ZIB 8:00

Alle 1 Staffeln und Folgen