Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 8:00

ZIB 8:00 vom 28.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 569vom 28.01.2026
ZIB 8:00 vom 28.01.2026

ZIB 8:00 vom 28.01.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 8:00

Folge 569: ZIB 8:00 vom 28.01.2026

9 Min.Folge vom 28.01.2026

Pilnacek-U-Ausschuss befragt Ermittler | Steuersenkung auf Lebensmittel: Verhandlungen laufen | US-Zölle beschleunigen EU-Indien-Handelsabkommen | Tote bei schweren Angriffen in der Ukraine | USA: Schwerverletzter bei ICE‑Einsatz in Arizona | Enttäuschung für ÖSV-Herren bei Nacht-Riesentorlauf | Wetter

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 8:00
ORF2
ZIB 8:00

ZIB 8:00

Alle 1 Staffeln und Folgen