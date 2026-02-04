ZIB 8:00 vom 04.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Kriegswinter belastet die Ukraine schwer | Zweifel an Indiens Abkehr von russischem Öl | Causa Strafvollzug: Ministerin entschuldigt sich | Viele Krebserkrankungen wären vermeidbar | Verbotene Pestizide auf unseren Tellern | Wetter
