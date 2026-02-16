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ZIB 8:00 vom 16.02.2026

ORF2Staffel 2026Folge 582vom 16.02.2026
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Folge 582: ZIB 8:00 vom 16.02.2026

9 Min.Folge vom 16.02.2026

Krisai (ORF): Rubio gibt Orbán Rückenwind im Wahlkampf | Tschechien: Landesweite Proteste für Präsident Pavel | Gedenken an Nawalny am zweiten Todestag | ÖGK-Chef verteidigt Kassenarztstellen-Aufteilung | Wiener Derby erneut eskaliert | Gardi-Roman erzählt von der Arbeit und dem Fremdsein | Alpen: Zweithöchste Lawinenwarnstufe in Kraft gesetzt | Wetter

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