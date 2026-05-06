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ZIB 8:00 vom 06.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 637vom 06.05.2026
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Folge 637: ZIB 8:00 vom 06.05.2026

9 Min.Folge vom 06.05.2026

Trump spricht von möglichem Abkommen mit Iran | Ukraine meldet neue Angriffe in Saporischja | Ein Jahr Merz-Regierung | Pilnacek-U-Ausschuss setzt Befragungen fort | Ottenschläger begrüßt Entscheidung für Gödl | Studierende entwickeln KI-Lösungen für Verwaltung | Wetter

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